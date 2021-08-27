Джакарта, 27 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Правительство и министерство социальных дел Индонезии провело сбор данных о детях, которые потеряли своих родителей из-за СOVID-19, сообщает Kompas.

Department of Foreign Affairs and Trade Индонезийские дети

Согласно данным, собранным министерством, 8396 детей потеряли своих родителей.

В настоящее время дети, родители которых умерли от COVID-19, срочно нуждаются в помощи государства и правительства. Дети могут получить от государства социальную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии уделяет внимание лишь 7 из 25 провинций по борьбе с крайней бедностью.