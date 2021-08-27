Луганск, 27 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Останки 30 человек подняты из массовых стихийных захоронений на окраине города Первомайска в Луганской Народной Республике. Об этом председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока сообщила журналистам.

Вячеслав Яковенко ИА Красная Весна Обстрел ЛНР и ДНР

У Первомайска стихийно захоронили людей, которые погибли при обстрела города украинскими военными в 2014 — 2015 годах. Раскопки здесь начали 23 августа. Пока извлечены останки 30 погибших, всего их может быть не менее 50.

По словам Сороки, к властям уже обратились люди, чьи родственники могли быть похоронены на окраине города. Межведомственная рабочая группа продолжает собирать информацию.

Ранее в республиках Донбасса создали специальные органы для поиска пропавших без вести людей. Данные о захоронениях станут основой для обращений в международные суды.

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