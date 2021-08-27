Москва, 27 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В крупных городах России собрать ребенка в школу к 1 сентября в 2021 году стало в среднем на 20% дороже, чем в 2020 году, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Виктория Ивановская ИА REGNUM 1 сентября

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Самые высокие средние траты родителей на одного ребенка-школьника в 2021 году, оказались в Москве и Омске (по 11 тыс. руб.). На втором месте — Новосибирск (10,8 тыс. руб.), на третьем Казань и Самара — в среднем по 10,2 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Челябинске родители потратили в среднем по 10 тыс. руб. на ребенка. В Екатеринбурге — 9,8 тыс. руб., Ростове-на-Дону — 9,6 тыс. руб., Нижнем Новгороде — 9,5 тыс. руб., Уфе — 9,3 тыс. руб., Воронеже — 9,1 тыс. руб., Волгограде и Перми — по 9 тыс. руб.

Опрос проведен 1−23 августа 2021 года. Опрошены 9000 родителей школьников — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 в городах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России родители в среднем тратят более 21 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе.

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