Москва, 27 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» раскрыло список участников второго просветительского марафона «Новое знание», который пройдет в шести городах страны с 1 по 3 сентября. Лекторами и участниками дискуссий станут 150 звезд мировой науки, культуры и политики — от Сергея Шойгу и Константина Эрнста до рэпера Басты и Евгения Касперского.

Плакат «Свет и знание народу»

«Наш марафон знаний — это уникальный просветительский интенсив,которому нет аналогов не только в России, но и во всем мире. Благодаря знаниям из первых уст от самых известных и признанных умов современности молодые люди получат стимул для саморазвития и карьерной мотивации, — рассказал генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль. — «Новое знание» — это лучшая площадка для развития кругозора и бесценный подарок российским школьникам, студентам и всем гражданам ко Дню знаний».

Граждан России в рамках марафона ждут открытые уроки, лекции, дискуссии и мастер-классы. Среди заявленных тем выступлений и обсуждений такие актуальные вопросы, как целесообразность возвращения в офис в постковидную эпоху, роль электромобилей в экологии и взаимоотношения театра и поп-культуры.

Уже подтвердили свое участие министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, медик Денис Проценко, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, помощник президента Владимир Мединский, министр науки и образования Валерий Фальков, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, глава «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, музыкант Василий Вакуленко (Баста), Татьяна Бакальчук, гендиректор Яндекса Аркадий Волож, эксперт по кибербезопасности Евгений Касперский и многие другие. Также организаторы анонсировали выступления ряда иностранных ученых и деятелей культуры, но их имена пока держатся в секрете.

Просветительский марафон стартует в День знаний 1 сентября и будет работать на шести площадках, посвященных каждая своей теме: в Москве запустят трек «Знание», в Санкт-Петербурге — «Спорт», в Казани — «Цифровой мир и медиа», в Нижнем Новгороде — «История и культура», во Владивостоке — «Бизнес», в Сочи — «Наука и технологии». Трансляции выступлений все желающие смогут увидеть в интернете на сайте марафона и в группе российского общества «Знание» в ВКонтакте.