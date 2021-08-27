Берлин, 27 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Компания Mercedes-AMG обнародовала изображения нового GT 73 E Performance, а также сообщила дату дебюта новинки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT 73 E Performance

Модель Mercedes-AMG GT 73 E Performance будет представлена 1 сентября 2021 года.

Гибридная силовая установка новинки будет состоять из восьмицилиндрового двигателя объемом 4,0 л, который получит два турбокомпрессора. Также автомобиль оснастят электромотором мощностью 204 л. с. Суммарная производительность установки составит 816 л. с. и 1000 Нм крутящего момента.

Новинка также получит систему полного привода AMG Performance 4Matic+ с механической связью через карданный вал и полуоси.

GT 73 E Performance будет иметь шесть режимов работы, в числе которых будет полностью электрический, позволяющий модели набирать максимальную скорость 130 км/ч. Еще один режим — это Race, ориентированный на закрытые гоночные треки.

Ранее компания Posaidon представила родстер RS 830+, созданный на базе Mercedes-AMG GT R. Мощность модели была увеличена до 880 л. с.

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