Самара, 27 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Более 70 тысяч самозанятых зарегистрировали в Самарской области. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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Сообщается, что в регионе все больше людей выходит из «тени» и начинает работать легально.

«Сегодня в регионе зарегистрировано уже 70,7 тысяч самозанятых», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Он также отметил, что в области самозанятым предоставляют бизнес-консультации, льготные займы гарантийного фонда, места для комфортной работы в коворкингах центров «Мой бизнес», а также пакеты услуг для успешного старта, проводят ярмарки продукции ремесленников.

«Этот налоговый режим позволяет попробовать себя в качестве предпринимателя и на очень комфортных условиях работать не только с физическими лицами, но и организациями», — напомнил Богданов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что число самозанятых граждан в Самарской области превысило количество индивидуальных предпринимателей.