Саратов, 27 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Саратовской области привили против новой коронавирусной инфекции по состоянию на 27 августа 623 971 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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За сутки вакцинировали еще 3380 жителей. Полностью закончил иммунизацию антиковидными препаратами 552 535 саратовцев, в том числе за сутки — 5094 саратовца.

Как сообщало ИА REGNUM, беременные женщины могут прививаться от COVID-19 после 22-х недель с начала беременности.

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