Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 27 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Пуровском районе ЯНАО отремонтируют подъезда к Тарко-Сале составляет около восьми километров. Управление государственной экспертизы проектной документации выдало положительное заключение проекту строительства, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Admoblkaluga.ru Ремонт дороги

На дороге устранят провалы, восстановят водопропускные трубы, обустроят ливневую канализацию с последующим сопряжением в общую систему. Также запланировано обеспечить проезжую часть и перекрестки бордюрным камнем с водоприемными колодцами и решётками. Появятся тротуары для пешеходов, маршруте опоры освещения и другое.

Проектную документацию подготовили в ООО «Уралинвест».