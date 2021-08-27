Пермь, 27 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Пермском крае во втором квартале 2021 года подразделения Банка России и кредитных организаций выявили и изъяли из денежного оборота 63 фальшивых банкноты на сумму 280 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

18.мвд.рф Фальшивая купюра

Число выявленных фальшивых денег по сравнению с 2020 годом сократилось почти вдвое.

Среди подделок превалируют банкноты номинала 5 тыс. рублей. таковых выявлено 54 штуки (86%). На втором месте банкноты номиналом 1 тыс. рублей — восемь штук (13% от общего количества).

Единичные случая подделок среди банкнот в 2 тыс. рублей и 100 долларов.