Сургутский район, Югра, 27 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Югре строительство моста через Обь в районе Сургута начнётся через три месяца. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила во время пресс-конференции.

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Проект данного моста уже прошёл федеральную экспертизу, на данный момент решается вопрос о механизме участия правительства РФ в его строительстве, отметила Комарова

«В течение двух-трёх месяцев, будет принято решение о том, каким образом будет осуществляться механизм реализации проекта и то, как в нем будет участвовать правительство РФ. В настоящее время рассматривается два варианта строительства — концессионное соглашение и госконтракт. Мы готовы и к тому, и к другому», — сообщила губернатор Югры.

Напомним, мост через Обь под Сургутом будет построен по поручению президента РФ Владимира Путина. Он станет частью федерального транспортного коридора «Москва — Тюмень — Сургут — Салехард». Строительство мостового перехода должно начаться в 2021 году и завершиться в 2024-м.