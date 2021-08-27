Москва, 27 августа, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Минобрнауки планирует проанализировать Единый государственный экзамен на предмет увеличения числа стобалльников. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Я думаю, что одновременно с нашими коллегами из Минпросвещения и Рособрнадзора мы посмотрим внимательно на ЕГЭ. К нему нет серьёзных претензий, но мы проанализируем в этом году, как по отдельным дисциплинам увеличивается количество стобалльников», — сказал Фальков.

По его словам, также пересмотра требуют правила проведения школьных олимпиад.