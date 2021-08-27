Москва, 27 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года в России ожидается увеличение годовых показателей инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил эксперт института «Центр развития» ВШЭ Игорь Сафонов, комментируя информацию об ускорении в РФ годовой инфляции.

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«Ускорение годовой инфляции связано с эффектом базы: в прошлом году темпы роста цен в августе остались вблизи нулевого уровня (снижение на 0,01%), в настоящее же время, согласно представленным данным, говорить о нулевой динамике цен в августе не приходится, — сказал Сафонов. — В сентябре мы ожидаем увеличения годовых показателей инфляции опять же за счёт статистического фактора: в 2020 году отсутствие дефляции в августе было компенсировано более низким темпом роста цен в сентябре, в этом году ожидать подобного не приходится. Месячные темпы роста цен при этом тоже вероятно ускорятся за счёт разовых выплат родителям школьников, пенсионерам и военным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, осенью в РФ ожидают ослабление рубля.