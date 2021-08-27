Сараево, , 11:15 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ), президент Республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик и партия «Содружество независимых социал-демократов» (СНСД) не будут нарушать соглашение о «сербском единстве». Об этом 26 августа заявил советник Додика — Радован Ковачевич, передает ИА «Красная Весна».

Милорад Додик Medija centar Beograd

По словам Ковачевича, которые передает информагентство N1, ни один из сербских членов президиума БиГ даже не думает действовать так, чтобы кто-то мог принимать решения от имени Боснии и Герцеговины. При этом, как указал советник, также делается всё, чтобы было невозможно нанести ущерб Республике Сербской и проживающему на ее территории сербам.

«Мы считаем, что мы не должны позволять ни в международном общении, ни где-либо еще принимать решения и говорить о ситуации в БиГ без нас», — сказал он.

Также Ковачевич отметил, что Босния и Герцеговина пребывает в состоянии политического кризиса.

«Это определенно самый большой политический кризис, который, очевидно, будет расширяться и усугубляться», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик встретился в Баня-Луке с разработчиком российской вакцины от коронавируса Александром Гинцбургом.