В Республике Сербской заявили, что не нарушат соглашение о единстве сербов
Сараево, 27 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ), президент Республики Сербской в составе БиГ Милорад Додик и партия «Содружество независимых социал-демократов» (СНСД) не будут нарушать соглашение о «сербском единстве». Об этом 26 августа заявил советник Додика — Радован Ковачевич, передает ИА «Красная Весна».
По словам Ковачевича, которые передает информагентство N1, ни один из сербских членов президиума БиГ даже не думает действовать так, чтобы кто-то мог принимать решения от имени Боснии и Герцеговины. При этом, как указал советник, также делается всё, чтобы было невозможно нанести ущерб Республике Сербской и проживающему на ее территории сербам.
«Мы считаем, что мы не должны позволять ни в международном общении, ни где-либо еще принимать решения и говорить о ситуации в БиГ без нас», — сказал он.
Также Ковачевич отметил, что Босния и Герцеговина пребывает в состоянии политического кризиса.
«Это определенно самый большой политический кризис, который, очевидно, будет расширяться и усугубляться», — подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик встретился в Баня-Луке с разработчиком российской вакцины от коронавирусаАлександром Гинцбургом.