Вашингтон, 27 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Облачный сервис Microsoft Azure, которым пользуются крупнейшие компании мира, оказался уязвим. Это выяснили специалисты фирмы Wiz, говорится в сообщении компании.

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Сотрудникам Wiz удалось получить неограниченный доступ к аккаунтам и базам данных тысяч пользователей облачного сервиса. Слабым местом оказался сервис по обслуживанию баз данных Cosmos DB.

С помощью Cosmos DB крупные организации, в числе которых Coca-Cola, Exxon-Mobil и Citrix, управляют огромными массивами данных в режиме реального времени. Выявленную уязвимость назвали #ChaosDB.

В Microsoft заявили об устранении уязвимости. По данным компании, злоумышленники не успели её использовать. Пользователям рекомендовали заменить электронные ключи, сообщает Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты предупредили об угрозе утечки важных данных со смартфона при использовании публичных Wi-Fi-сетей.

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