Троицкий район, Челябинская область, 27 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Челябинской области житель Троицкого района заплатит за устроенный им лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Greg Clarke Лесной пожар

Пожар произошёл 7 августа 2020 года в районе села Бобровка. Его площадь составила 0,80 га. Оказалось, что этот гражданин занимался заготовкой древесины. Во время распиловки из-за неисправности системы питания двигателя бензопилы искра попала на сухую траву и подстилку.

Размер ущерба природе составил 124 440 рублей. Суд постановил взыскать эту сумму с виновника пожара. Решение пока не вступило в силу.