Киев, , 11:07 — REGNUM Украинский политолог Владимир Грановский считает, что что Зеленский повёл себя нелогично, когда назвал Украину наследницей Киевской Руси, потому что её правопреемницей по всем признакам является Россия. Его слова цитирует «ПолитНавигатор».

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

»И идеология должна быть такова, чтобы новые присоединившиеся земли то ли путём завоевания, то ли иным другим путём, им было там место, то есть, идеологически им должно быть там место. Потому что болгары не могут присоединиться и сказать, а теперь болгар нет, только украинцы есть.

А у России идеология другая — вы можете быть любых национальностей: чуваши, мордва, якуты, буряты, какие угодно, но у вас есть место, потому что мы федерация, мы развиваем все языки.

Вот, Крым присоединили к России. В Крыму три языка — украинский, крымско-татарский и русский. А у нас до сих пор этого нет, вот разница между федерацией и не федерацией — другая федеративная национальная политика. А у нас её нет — мы не готовы к федеративному устройству. Понимаете, в чём проблема, а Киевская Русь была готова, за счёт этого она и развивалась», — констатировал Грановский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высказывание президента Украины Владимира Зеленского «Киевская Русь — это мать нашей истории» на сайте cont. ws прокомментировал Олег Стародубцев. Автор напомнил, что сам термин «Киевская Русь» — это результат научного конструирования.

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