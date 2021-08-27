Ульяновск, 27 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области из-за высокого класса пожарной опасности ограничено пребывание граждан в лесах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики.

Наталия Николаева ИА REGNUM В лесу

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В ведомстве поясняют, что с 28 августа в связи с установлением V класса пожарной опасности вступает в силу приказ об ограничении пребывания граждан в лесах и въезд в них автотранспорта. Действие приказа не распространяется на пожарную технику и транспорт, используемый арендаторами лесных участков

В министерстве поясняют, что данное решение будет действовать 21 день в целях обеспечения пожарной безопасности. При необходимости ограничительные меры продлят.

На границах лесного фонда созданы контрольно-пропускные пункты силами лесничеств и пожарных станций.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области зарегистрировано 93 лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнём, составила около 337 гектаров. В связи с прогнозируемой жаркой погодой в сентябре будет усилено взаимодействие с руководителями муниципальных образований в части обеспечения пожарной безопасности у.