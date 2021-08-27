Токио, 27 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Российская дзюдоистка Виктория Потапова завоевала бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В весовой категории до 48 кг Потапова в поединке за бронзу победила представительницу Тайваня Ли Кай Линь. 47-летняя спортсменка принесла сборной России седьмую бронзу Параолимпиады.

Потапова ранее трижды выигрывала бронзу Параолимпийских игр (2004, 2008, 2012). Также она является многократным призёром чемпионатов мира, а также победительницей и призёром чемпионатов Европы. Она с 2004 года входит в состав параолимпийской сборной России.

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