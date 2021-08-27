Самара, 27 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Военно-технический форум «Армия-2021» стартовал в Самаре. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Сообщается, что площадки форума также открылись в Новосибирске и Екатеринбурге. Посетители смогут ознакомиться с современным вооружением и военной техникой.

На форуме представлены последние модификации бронетранспортера БТР-82А, зенитных ракетных систем ПВО С-400, танка Т-72, а также радиолокационная станция «Небо-У», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», самоходная 152-мм гаубица «Мста-С», пневматический макет пусковой установки системы С-300, разведывательные комплексы и радиоэлектронной борьбы, машины биологической, химической и радиационной защиты РХМ-6, инженерная техника, беспилотная авиация.

Отмечается, что желающие смогут принять участие в сдаче нормативов ГТО.