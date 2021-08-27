Елабуга, Татарстан, 27 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Ульяновске задержали подозреваемую в мошенничестве, которая под предлогом «Ваш родственник попал в ДТП» с мая по июль похитила у жителей города Елабуга более 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Татарии.

50.мвд.рф Мошенничество

Установлено, что в каждом случае злоумышленница представлялась адвокатом или сотрудником правоохранительных органов. Женщина уверяла потерпевших, что их близкий родственник совершил ДТП, в котором есть пострадавшие. Доверчивых жителей подозреваемая убеждала в необходимости перечислить крупную денежную сумму, чтобы предотвратить возбуждение уголовного дела. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 1 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела МВД России по Елабужскому району совместно с оперативниками уголовного розыска МВД по Татарии и Ульяновской области на территории города Ульяновска задержали 33-летнюю ранее не судимую жительницу Саратовской области. Подозреваемая заключена под стражу.

ИА REGNUM ранее сообщало, с начала 2021 года жители Татарии перечислили мошенникам свыше 500 млн рублей.

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