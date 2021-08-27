Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга расширили возможности использования средств регионального материнского капитала, чтобы дать возможность потратить их не только на строительство, но и на реконструкцию садового дома. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующие изменения в законодательство города во втором чтении в городском парламенте одобрили 27 августа.

На садовом участке Pixabay.com

Согласно тексту документу, предлагается разрешить тратить средства регионального маткапитала на строительство или реконструкцию садового дома и (или) приобретение земельного участка для ведения садоводства для собственных нужд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году размер материнского (семейного) капитала в Петербурге составляет 165 930 рублей. Он ежегодно индексируется. Программа материнского капитала в Санкт-Петербурге продлена до 2026 года.

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