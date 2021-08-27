Якутск, 27 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Традиционный формат обучения в учреждениях образования одобрен управлением Роспотребнадзора по Якутии. 1 сентября детей ждут в школы, но только при условии соблюдения противоэпидемических мер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 августа в оперативном штабе региона.

Mil.ru 1 сентября

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От учреждений образования требуется разделить потоки учеников, обеззараживать воздух и дезинфицировать поверхности, измерять температуру и обрабатывать руки работникам и обучающимся. При соблюдении этих условий в школы Якутии пойдут 148 тыс. детей, более 16 тыс. из них — первоклассники.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа министр образования республики Елена Борисова рекомендовала принимать решение о формате празднования 1 сентября главам муниципалитетов. Проведение линеек должно соотносится с эпидемической ситуацией в городах и районах.