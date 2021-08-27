Москва, 27 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Этой осенью Вашингтон вводит новые пошлины и ограничения на поставку труб и продукции металлургии из России в США. Стоит отметить, что металлургия и сегмент труб — перспективное направление, на продукцию ожидается очень высокий спрос на мировых рынках со стороны нефтегазового и строительного секторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт по корпоративным коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Металлургия

«Россия и США в принципе торгуют очень мало. В прошлом году Россия поставила за океан трубной продукции (трубы, трубки из железа и его сплавы) в объеме чуть менее $41 млн, это сопоставимо со стоимость двух трех не самых элитных квартир в новостройках престижных районов Москвы.

Те же металлурги Украины поставляют в США на 20% в стоимостном выражении больше продукции американским заказчикам.

США и лоббистские круги Вашингтона и Брюсселя продолжат придавать токсичность передовым секторам промышленности России. Похоже, что вслед за энергетической войной мы становимся свидетелями противостояния сталеваров.

Роль государства в рыночной экономике никто не отменял, поэтому новая кампания США, обличающая России в не рыночности экономика, станет платформой для новых законодательных и информационных атак на высококонкурентные отрасли России.

Теперь, корейцы и украинцы обременены пошлинами в 4,44% и 23,75% соответственно, но по какой формуле пошлина для российских компаний определена на уровне 209,72% остается только догадываться.

Российской металлургической индустрии уже после атаки США на «Русал» в 2018 году следовало бы объединить лоббистские усилия и вести диалог с американскими регуляторами.

Отсутствие результата в будущем грозит обвалом котировок той или иной российской публичной металлургической компании и очередным провалом рубля. Битва за металл и мировые рынки продолжится с ожесточением», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли США ввело импортные пошлины в размере 209,72% на несколько видов стальных труб из России.

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