Киев, , 11:08 — REGNUM За весну и лето нынешнего года Россия увеличила свой военный контингент в Крыму, говорится в заявлении главного управления разведки минобороны Украины, обнародованном 27 августа.

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Глава ведомства Кирилл Буданов отмечает, что таким образом угроза не только Украине, но всей Европе, увеличивается с каждым днем. Силовик отметил, что Россия практически ежегодно увеличивает свой военный контингент в Крыму, и этот год не стал исключением.

«Понятно, что именно это и была основная цель… ведь полуостров имеет очень выгодное геополитическое размещения, позволяет России иметь существенные преимущества и возможность влияния на страны причерноморского региона», — отметил Буданов.

Вместе с тем, представитель Киева заявил, что в минобороны Украины «готовы к борьбе до полной деоккупации Крымского полуострова», в результате которой, по его словам, «Крым будет освобожден, а преступники — наказаны».

ИА REGNUM напоминает, что накануне в МИД Украины заявили, что вопрос «освобождения» Крыма наконец-то сдвинулся с места. По мнению главы ведомства Дмитрия Кулебы, началом процесса является проведение саммита «Крымская платформа».