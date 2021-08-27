На конференции РВС заявили, что цифровизация образования идёт полным ходом
Уфа, 27 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В России цифровизация образования идёт полным ходом, заявил 27 августа заместитель председателя Пермского отделения Родительского Всероссийского Сопротивления Сергей Вилисов на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».
Хотя правительство России объявляло, что окончательного перевода обучения в школах на «дистанционку» не будет и что внедрение модели цифровой образовательной среды направлено на техническое переоснащение школ, «цифровизация образования в России идёт полным ходом», отмечает общественник.
Эксперт напомнил, что в апреле прошлого года года в Министерстве просвещения РФ был создан департамент цифровой трансформации и больших данных, одной из задач которого названа «выработка и реализация государственной политики в сфере цифровой трансформации образования и развития цифровой образовательной среды».
Эксперт обратил внимание на то, что «на главной странице сайта института приведена цитата министра просвещения Сергея Кравцова, в которой он оправдывается, что ЦОС — это не про дистанционку»:
Что бы ни говорили чиновники, подчёркивает общественник, «структуры по цифровизации образования активно создаются, а всевозможные программы и проекты пишутся и принимаются».
Низкую осведомлённость жителей России о программе ЦОС, отмечает эксперт, подтвердил соцопрос АКСИО: выяснилось, что 37% граждан слышали о существовании ЦОС. Причём только четыре процента достаточно хорошо осведомлены. И в этой ситуации, когда большинство ничего не знает о цифровой образовательной среде, «почти половина дала ей положительную оценку».
Своё дело делает и отсутствие необходимой упорядоченной информации.