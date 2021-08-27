Уфа, 27 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В России цифровизация образования идёт полным ходом, заявил 27 августа заместитель председателя Пермского отделения Родительского Всероссийского Сопротивления Сергей Вилисов на конференции «Дистанционное образование: непростые выводы массового социологического опроса граждан».

Цитата к/с «Приключения Электроника». реж. Константин Бромберг. 1979. СССР Роботы и люди

Хотя правительство России объявляло, что окончательного перевода обучения в школах на «дистанционку» не будет и что внедрение модели цифровой образовательной среды направлено на техническое переоснащение школ, «цифровизация образования в России идёт полным ходом», отмечает общественник.

Эксперт напомнил, что в апреле прошлого года года в Министерстве просвещения РФ был создан департамент цифровой трансформации и больших данных, одной из задач которого названа «выработка и реализация государственной политики в сфере цифровой трансформации образования и развития цифровой образовательной среды».

Сергей Вилисов «Но этого Министерству просвещения показалось мало, и в июле 2020 года был создан «Федеральный институт цифровой трансформации образования», целью которого обозначено создание условий для развития цифровизации образования и науки, обеспечение научно-методической основы развития современной, безопасной и эффективной образовательной системы за счёт цифровой трансформации её деятельности».

Эксперт обратил внимание на то, что «на главной странице сайта института приведена цитата министра просвещения Сергея Кравцова, в которой он оправдывается, что ЦОС — это не про дистанционку»:

«Никто не говорит о замене традиционной формы обучения. Всё, что делается в рамках развития ЦОС, нацелено на поддержку традиционного процесса обучения. Наша задача — дать школам, учащимся и родителям ещё больше возможностей, сделать процесс обучения ещё более увлекательным, а учебные программы полезными и востребованными».

Что бы ни говорили чиновники, подчёркивает общественник, «структуры по цифровизации образования активно создаются, а всевозможные программы и проекты пишутся и принимаются».

Сергей Вилисов «Казалось бы, этот процесс касается каждого, однако вместо информирования граждан и проведения общественных обсуждений по проблеме, власти рассказывают о том как всё будет в результате здорово и увлекательно, ни то, что раньше».

Низкую осведомлённость жителей России о программе ЦОС, отмечает эксперт, подтвердил соцопрос АКСИО: выяснилось, что 37% граждан слышали о существовании ЦОС. Причём только четыре процента достаточно хорошо осведомлены. И в этой ситуации, когда большинство ничего не знает о цифровой образовательной среде, «почти половина дала ей положительную оценку».

Сергей Вилисов «Это говорит о том, что действия властей в части продвижения ЦОС носят скорее манипулятивный характер».

Своё дело делает и отсутствие необходимой упорядоченной информации.