Джакарта, 27 августа, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в индонезийской провинции Ачех, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 27 августа в 09:05 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился на суше в 8 км от центра провинции. Очаг землетрясения залегал на глубине 1 км.

«Остерегайтесь возможных подземных толчков», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, оползень обрушился на дома жителей провинции Северная Суматра в Индонезии.

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