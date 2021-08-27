Москва, 27 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Осенью в РФ ожидается ослабление рубля, что отразится и на показателях инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Инфляция

«Скорее всего, осенью и зимой 2021 года стагфляционная динамика цен продолжится и рост себестоимости по базовым товарам внутри страны будет давить и на курс рубля, и на рост стоимости квадратного метра недвижимости, — сказала Степанова. — Рекордные ожидания роста цен в России и мире на год вперед также разгоняют инфляцию, так как инфляция начинает продуцировать сама себя из-за заложенных в отпускные цены инфляционных настроений производителей и населения. Ожидаемое осенью после выборов ослабление национальной валюты также обычно вызывает инфляцию».

В этих условиях, как пояснила Степанова, Центробанк продолжит ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с ростом инфляции и повышать процентные ставки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова объяснила, какие факторы будут работать на ускорение инфляции в РФ.