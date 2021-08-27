София, , 10:59 — REGNUM Между болгарскими партиями «Демократическая Болгария» и ДПС («Движение за права и свободы») во время слушаний болгарского министра транспорта в парламенте страны возник спор. Об этом 26 августа сообщило ИА «Красная Весна».

Парламент Болгарии Nenko Lazarov

Как передает Болгарское национальное телевидение, группы народных избранников поссорились из-за того, что не смогли прийти к консенсусу в вопросе о том, кто именно стоит за действиями по углублению судоходных каналов порта Варны.

При этом из-за спора депутаты исчерпали 26 августа парламентское время и слушания министра транспорта продолжатся 27 августа.

Отметим, ранее в ходе слушаний министра экологии Болгарии Асена Личева две другие парламентские группы страны — «Вставай, БГ! Мы идем» и БСП поссорились по поводу авторства поправок в закон об обращении с отходами.