Москва, 27 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. К рискам дальнейшего ускорения инфляции в России осенью 2021 года можно отнести рост себестоимости добычи нефти, рост мировых цен на сельскохозяйственные товары, товары с импортной составляющей и падение курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

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«Сейчас мы видим ускорение стагфляционных эффектов и по причинам циклического характера развития экономики, и в связи с нарастанием мирового экономического кризиса, ростом безработицы, сокращением располагаемых доходов населения и платежеспособного спроса, — сказала Степанова. — Если мы говорим про индекс потребительских цен, то к концу 2021 года прогнозируется инфляция в районе 7,5−7,7%, что выше значения целевого показателя политики Центробанка в нашей стране в 4%, и при этом гораздо ниже реальной инфляции, рассчитываемой каждым отдельным домохозяйством в России исходя из его потребительской корзины».

По ее словам, также проинфляционные опасения вызывают продолжающееся монетарное стимулирование центральных банков ведущих стран мира, сохраняющиеся ограничения в мире в производственных и логистических цепочках предприятий, снижение предложения на некоторых мировых товарных рынках, как и возобновление угрозы антироссийских санкций со стороны Запада.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, инфляционные ожидания населения России в августе снизились до 12,5%.