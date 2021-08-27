Кемерово, , 14:11 — REGNUM Правительство Кемеровской области не называет имён кандидатов на пост главы Кемерова. Власти ссылаются закон «О персональных данных».

Кемерово Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Поскольку при подаче документов кандидатами не дано согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласно Федеральному закону «О персональных данных» запрашиваемая информация не может быть предоставлена», — говорится в ответе областной администрации на запрос «Интерфакса».

В кемеровском правительстве уточнили, что 23 августа завершился приём документов от кандидатов. Комиссия закончит рассмотрение документов от кандидатов 8 сентября 2021 года.

Напомним, что в феврале 2019 года губернатор региона Сергей Цивилёв подписал закон, отменяющий выборы глав Кемерово и Новокузнецка после окончания их полномочий. Илья Середюк был избран главой города Кемерово в 2016 году — сроком на пять лет.