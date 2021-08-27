Кемерово, 27 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Правительство Кемеровской области не называет имён кандидатов на пост главы Кемерова. Власти ссылаются закон «О персональных данных».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Кемерово

«Поскольку при подаче документов кандидатами не дано согласие на передачу персональных данных третьим лицам, согласно Федеральному закону «О персональных данных» запрашиваемая информация не может быть предоставлена», — говорится в ответе областной администрации на запрос «Интерфакса».

В кемеровском правительстве уточнили, что 23 августа завершился приём документов от кандидатов. Комиссия закончит рассмотрение документов от кандидатов 8 сентября 2021 года.

Напомним, что в феврале 2019 года губернатор региона Сергей Цивилёв подписал закон, отменяющий выборы глав Кемерово и Новокузнецка после окончания их полномочий. Илья Середюк был избран главой города Кемерово в 2016 году — сроком на пять лет.