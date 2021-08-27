Владикавказ, 27 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошло ЧП при производстве ремонтных работ. Вместе с экскаватором-погрузчиком упал в реку Урух мужчина. Инцидент произошел месяц назад, 26 июля, с тех пор поиски пропавшего 34-летнего водителя продолжаются, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС по Ингушетии.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Скалы и озеро

Спасатели из этой республики также принимают участие в поисковых работах. Ранее к поискам были привлечены спасатели Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Однако до сих пор результатов поисков нет.

Сотрудники МЧС неоднократно обследовали берега и пойму реки Урух. В процессе поисков были разобраны завалы деревьев, с помощью альпинистского снаряжения проверили все скальные прижимы в каньонах. Однако найти мужчину до сих пор не удалось.