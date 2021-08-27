Кубинка, Московская область, , 10:56 — REGNUM «Рособоронэкспорт» обсуждает с Индией вопрос модернизации индийских основных боевых танков (ОБТ) Т-90С «Бхишма», заявил 27 августа гендиректор компании Александр Михеев.

Танк Т-90С Ngzt.ru

«По модернизации танков ведутся консультации», — сказал Михеев ходе международного военно-технического форума «Армия-2021».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское военное ведомство и «Уралвагонзавод» подписали договора на поставку новой партии танков Т-90М «Прорыв» и модернизацию до их уровня уже имеющихся в ВС РФ танков Т-90.

Читайте также: Минобороны России заказало новые партии танков Т-90М «Прорыв»