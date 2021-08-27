Уфа, 27 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В арбитраж Башкирии поступил имущественный иск от Центрального духовного управления мусульман России, которое требует признать за ним права собственности на мечеть площадью более 3,1 тыс. кв. м. Иск из-за недочётов оставлен без движения до 3 сентября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Иск поступил в суд в начале августа 2021 года. Позднее судья Насыров оставил его без движения. Ответчиком в споре выступает администрация Чишминского района, а третьими лицами минземимущество республики и управление Росреестра. В деле речь идёт о правах «на здание мечети площадью 3169 кв. м, расположенное по адресу: РБ, Чишминский район, с. Барсуанбашево, ул. Центральная, д. 38 А на земельном участке с кадастровым номером 02:52:100 902 629».

Напомним, в Пензенской области мусульманская организация «Махалля №47» через суд также пытается оформить на себя права на помещение мечети в селе Бестянка Кузнецкого района. Ответчиком в деле выступает администрация сельсовета.