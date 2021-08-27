Киев, 27 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает самой большой ошибкой своего президентства кадровые просчеты.

President.gov.ua Порошенко

Об этом он заявил в комментарии изданию «Украинская правда».

«Короткая скамейка запасных и ограниченный финансовый ресурс для рекрутинга… корыстолюбие одних и нарциссизм других; наконец, сложный механизм согласования кандидатур в рамках коалиции», — так описал Порошенко ключевую проблему.

Вместе с тем, лидер «Европейской солидарности» заявил, что при всех проблемах его команда выглядела «очень прилично на фоне зеленых дилетантов».

По его мнению, для страны лучше «неповоротливая коалиция с медленными, но взвешенными решениями опытных политиков, чем бешеный принтер монобольшинства невежд и дилетантов».

ИА REGNUM напоминает, что и нынешний президент Владимир Зеленский ранее не раз говорил, что есть большие проблемы с кадрами.