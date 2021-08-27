Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Петербургский парламент 27 августа принял в третьем чтении законопроект об увеличении допустимых сроков проведения ярмарок, внесенный депутатами Заксобрания от «Единой России». Он предусматривает увеличение допустимых сроков использования земельных участков под размещение ярмарочной торговли с 30 дней в квартал до 60-ти.

Ярмарка Марина Каширская © ИА REGNUM

Соответствующие изменения будут внесены в региональный закон «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга».

«Ярмарки традиционно пользуются популярностью у не самых обеспеченных слоев населения нашего города, — объяснял необходимость принятия документа спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. — Такой формат торговли позволяет производителю максимально сократить путь до потребителя и обойти сетевые надбавки, что положительно сказывается на конечной цене товара».

По мнению спикера, развитие ярмарочной торговли выгодно и для производителей — граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и небольших крестьянских хозяйств, и для потребителей товаров.