Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 27 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Почвы, донные отложения рек и озер, дорожную пыль и приземный аэрозоль в городе Новый Уренгой и близлежащем Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении в августе 2021 года исследовали сотрудники географического факультета и НИИ ядерной физики МГУ. Работы проводились в рамках проекта Русского географического общества № 17/2021-И. По результатам исследований ученые планируют оценить актуальную степень загрязнения окружающей среды исследуемой территории полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ), тяжелыми металлами и металлоидами.

Администрация муниципального образования город Новый Уренгой Оленья упряжка во время Праздника народов Севера. Новый Уренгой. Россия

В августе 2021 года географы и физики МГУ провели полевые исследования на нескольких ключевых участках в городе Новый Уренгой и Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении Ямало-Ненецкого автономного округа. Были изучены различные функциональные зоны города (селитебная, парковая, промышленно-складская, индустриальная), реки Евояха, Седэяха и Тамчаруяха, а также территории вблизи горизонтальных факельных установок. На более чем 200 точках собрано более 500 проб почв, донных отложений и вод рек и озер, дорожной пыли и приземного аэрозоля.

«Наши исследования направлены в первую очередь на комплексную характеристику актуального состояния экосистем города Новый Уренгой. Также мы получим первые данные о химическом составе атмосферного аэрозоля, возникающего при сжигании попутного газа на Уренгойском месторождении. Всё это позволит точнее отделять влияние нефте‑ и газодобычи в загрязнение атмосферных аэрозолей в Арктике и Субарктике. Те данные о составе атмосферного аэрозоля, которые мы получили в ходе экспедиции, будут изучены совместно с материалом от научно-исследовательского аэрозольного поста на острове Белый в Карском море. Это единственная станция непрерывного сбора данных по климатическому трассеру — черному углероду в западносибирском секторе Российской Арктики», — рассказал старший научный сотрудник географического факультета МГУ, руководитель работ Иван Семенков.

По предварительным данным, ученые установили, что экосистемы Нового Уренгоя и Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения находятся в удовлетворительном состоянии. Все обследованные участки были с песчаными почвами — подзолами, подбурами и аллювиальными. Донные отложения рек и озер также оказались преимущественно песчаными. На удивление исследователей местные равнинные реки имели достаточно высокую скорость течения. Поверхностные воды же были предсказуемо высокоцветными и маломутными.