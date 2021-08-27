Воронеж, 27 августа, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Решение о формате проведения Дня города в Воронеже пока не принято. Вопрос обсуждался 26 августа на заседании оперативного штаба региона, сообщили в пресс-службе облправительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Губернатор Александр Гусев согласовал начало подготовки к проведению мероприятий. Он добавил, что решение о формате проведения будет приниматься позднее с учетом эпидобстановки. Напомним, в этом году День города придётся на 12 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Воронежской области ранее согласовал увеличение наполняемости концертных залов и театров на 80% — на мероприятия с 1 октября. Власти рассчитывают, что к концу сентября в регионе сократится число госпитализаций пациентов с коронавирусом фактически в два раза по отношению к концу августа.