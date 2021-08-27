Киев, , 10:52 — REGNUM У президента Украины Владимира Зеленского, объявившего страну наследницей «Киевской Руси», полностью отсутствует логика, поскольку по политическому устройству Древняя Русь больше похожа на Российскую Федерацию и ничего общего с устройством нынешнего украинского государства не имеет. Слова украинского политолога Владимира Грановского цитирует «ПолитНавигатор».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высказывание Владимира Зеленского «Киевская Русь — это мать нашей истории» на сайте cont. ws прокомментировал Олег Стародубцев. По его словам, такого государства, как Киевская Русь никогда не существовало, следовательно — матери на самом деле не было, а значит и истории нет.

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