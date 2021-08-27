Токио, 27 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Из-за вспышки распространения COVID-19 японская компания Murata Manufacturing Co. Ltd временно закроет завод, производящий ключевые электронные компоненты для смартфонов, компьютеров и автомобилей. Об этом 27 августа сообщил официальный представитель компании, передает ИА «Красная Весна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

"На данный момент мы планируем оставаться закрытыми до 31 августа, но любое решение о продлении этого срока будет основываться на результатах заражения, которые мы увидим на следующей неделе», — приводит слова пресс-секретаря компании издание Asahi Shimbun.

При этом известно, что завод Echizen в центральной префектуре Фукуи, который производит многослойные керамические конденсаторы, закроют как минимум до 31 августа из-за того, что 98 из семи тыс. его рабочих дали положительный результат на коронавирус.

Отметим, компания Murata является наиболее крупным в мире поставщиком компонентов, и любая длительная остановка производства, результатом которой станет невыполнение обязательств, может разрушить сложившиеся цепочки поставок, а производители электронных устройств будут вынуждены искать других поставщиков.