Кишинёв, 27 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Начало торжественного парада и других праздничных мероприятий в Кишинёве в честь Дня независимости Молдавии отложено из-за того, что задерживается прибытие в страну президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского. Об этом 27 августа сообщает агентство IPN.

Airport.md Аэропорт Кишинева

По данным журналистов, самолёты с румынским и украинским лидерами не могут приземлиться в аэропорту Кишинёва из-за тумана. Начало мероприятий отложили примерно на час.

Согласно плану мероприятий, сначала президент Молдавии Майя Санду выступит с торжественной речью, потом пройдет торжественная церемония и военный парад. После этого запланирован совместный брифинг Санду, Йоханниса и Зеленского.

Стоит отметить, что военный парад в Кишинёве решено проводить, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране. Сообщается, что всех участников парада привили от COVID-19.