Уфа, 27 августа, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Кластер беспилотной авиации намерены создать в Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

pixel2013 Беспилотник

Сообщается, что на заседании «Инвестчаса» правительство Башкирии заключило соглашение с бизнесом о намерении создать в республике кластер беспилотной авиации. Участники кластера планируют совместно разрабатывать и выпускать информационные системы, компоненты для беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого планируется вести научно-методическое сопровождение данной деятельности.

«Это беспрецедентный и очень интересный для Башкортостана проект. Мы поставили амбициозную задачу, которую можно решить только совместными усилиями на основе кластерного подхода», — приводит пресс-службы слова главы республики Радия Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии анонсировали создание производства беспилотной авиатехники.