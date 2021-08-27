Вашингтон, 27 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Тюнеры из американской компании по производству спортивного оборудования Callaway Cars представили модернизированную модель Corvette C8 со средним расположением двигателя. Тизеры автомобиля распространила пресс-служба компании.

Callaway Cars Corvette C8

Судя по изображениям, новинка получит губный спойлер, «жабры» за боковыми дверями, заостренную головную оптику, сдвоенный выхлопной патрубок и девятиспицевые колёсные диски. Также автопроизводители снабдили модель большим спойлером на корме.

Ожидается, что 490-сильный мотор LT2 V8 и подвеска будут существенно переработаны.

Официальный дебют автомобиля состоится совсем скоро на выставке Corvettes at Carlisle в Карлайле (США).

Ранее компания Chery провела в Китае официальную премьеру новой версии среднеразмерного премиального кроссовера CheryExeed TXL. Модель укомплектована новым более мощным турбированным двигателем TGDI производительностью 261 л. с.

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