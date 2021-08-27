Берлин, 27 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Немецкое тюнинг-ателье Mahnhart представило новую версию седана BMW M5 CS. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Manhart BMW M5 СS GTR

Тюнинг-проект получил название GTR. Авто получило иные колёсные диски и карбоновые элементы кузова.

Однако помимо обновлённой внешности у седана от Mahnhart появился более производительный мотор. Тюнеры увеличили его мощность на 150 л. с., до 788 «лошадей» (935 Нм).

Чтобы добится таких результатов, специалисты ателье заменили блок управления и установили карбоновые патрубки забора воздуха, а также доработали систему выхлопа, установив под задний бампер четыре патрубка. Динамические характеристики не уточняются.

Модель также получила специальные электронноуправляемые клапаны для более агрессивного звука.

Напомним, компания BMW готовится представить на автомобильной выставке IAA в Мюнхене (Германия) кроссовер BMW iX5 Hydrogen, работающий на водородном топливе. Максимальная производительность силового агрегата машины равна 170 л. с.

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