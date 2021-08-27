Матвеевский район, Оренбургская область, 27 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту пожара, жертвами которого стало стадо крупного рогатого скота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Животноводческая ферма

По данным ведомства, крупный пожар произошел 25 августа в селе Кульчум Матвеевского района. Загорелось сено в рулонах и надворные постройки, затем огонь перекинулся на соседние хозяйственные постройки.

Пожар уничтожил надворные постройки, 350 центнеров сена, 35 голов крупного рогатого скота. Площадь пожара составила 386 квадратных метров. Люди в результате пожара не пострадали.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в полиции.