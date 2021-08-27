Ачинск, Красноярский край, 27 августа, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) сохраняются в городе Ачинске Красноярского края.

Alava Ачинск

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Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сохранятся в Ачинске с 19 часов (местное время) 27 августа до 19 часов 30 августа.

Объявляются НМУ первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, режим «чёрного неба» в Ачинске ввели с 19 часов 25 августа.