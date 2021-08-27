Москва, 27 августа, 2021, 10:47 — ИА Регнум. На этой неделе Telegram-каналы обсуждали разные способы озеленения городов, кота-нарушителя, перенос Нижнего Новгорода на берега Невы, а также жилье средневекового шулера. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Шулеры. 1594

Центральный федеральный округ

В Подмосковье планируют построить первый «халяльный поселок» Аминовка: в нем будут жить только мусульмане, для которых будет обустроена вся соответствующая инфраструктура. «Также в планах предусмотрена «халяльная база отдыха», где запрещено курение, распитие спиртного, свиноводство и прочие «харамные» вещи», — уточняет «РАЙ и мкАД».

В Липецке неизвестный мыслитель решил поделиться с миром гастрономической мудростью. На стене одного из домов города появилась надпись: «Пельмени без майонеза — деньги на ветер». «Липтаун» пишет, что автора «сакральной мысли» даже никто и не ищет: «Да и зачем, с другой стороны. Пельмешки — это хорошо».

Калуга празднует 650-летие. По этому поводу туда из Обнинска на воздушном шаре прибыл символический герой Кот ученый. «Кот вручил городскому голове открытку, передав от наукограда эстафету празднования юбилея. Обожаем добрые смешные новости», — радуется «Калужский мечтатель».

Северо-Западный федеральный округ

В Ленинградской области следили за необычной криминальной историей. Местная жительница написала заявление на соседского кота. «Обвинения в адрес усатого тяжелые: заходил на участок без спроса, охотился на птиц, дразнил собак», — уточняет суть дела «1703». Впрочем, пушистый нарушитель наказания не понес: обвинительница не смогла каким-либо образом зафиксировать его преступления.

Жители Воркуты наблюдали непривычную за полярным кругом картину. Двое молодых людей катались на местной реке на гидроскутере. И это при том, что средняя дневная температура в городе сейчас — 8−10 градусов тепла. «А мы все говорим что Воркута — территория контролируемого сжатия. Но порой оказывается, что все не настолько депрессивно», — подмечают «Усы Печорина».

Приволжский федеральный округ

Нижний Новгород внезапно оказался «величавым городом на Неве». По крайней мере, так его назвала ведущая выпуска новостей телеканала «Россия 1», посвященного масштабному празднованию 800-летия города. «В соцсетях в связи с этим предполагают, что Нижний Новгород объединят с Санкт-Петербургом или хотя бы Волгу присоединят к Неве», — шутит «СТРАНОВЕД».

В Пермском крае радостное событие — местный губернатор Дмитрий Махонин женился. О свадьбе стало известно только через несколько дней: очевидно, глава региона не планировал ее афишировать. А зря — местные жители посчитали событие значимым. «В Пермском крае есть важная светская новость — губернатор женился. Впервые пишу светскую новость с пометкой «важная», — отмечает «Пермский глобус».

Южный федеральный округ

Волгоградцам теперь станет легче дышать и переносить летнюю жару. Местная дума запретила обрезать деревья «под столбы». Такую «омолаживающую» обрезку многие считают просто варварской. «Еще надо наладить полив, ухаживать за саженцами и запретить сажать деревья в жару — это для начала», — инструктирует «Сталингумрак».

На Кубани археологи нашли дом средневекового шулера. Древнее жилище было обнаружено во время раскопок в Фанагории. Как же ученым удалось сделать такой интересный вывод о хозяине дома? «Внутри нашли астрагалы (кости животных, которые тогда использовали так, как сейчас игральные кубики), причем внутри был залит свинец. Этот прием использовали, чтобы сместить центр тяжести и заставить кости выбрасывать нужный результат», — объясняет «Живая Кубань».

Северо-Кавказский федеральный округ

Кавказ на этой неделе полон рекордов. В Карачаево-Черкесии участница экспедиции «Подводный Кавказ — 2021» — дизайнер и подводный художник Елена Воронцова — погрузилась в высокогорное озеро и на глубине 6 метров написала картину с пейзажем дна. «Художник провела под водой почти 70 минут. Работала масляными красками на специально загрунтованном холсте, чтобы рисунок не растекался под водой», — восхищается «Кавказский дозорный».

В Кабардино-Балкарии рекорды кулинарные: там приготовили самый большой в мире хычин и стометровый шашлык. «ПАТРИОТ КБР» поделился секретами шашлычного успеха: «Технология отработана: на каждый метр в среднем уходит по килограмму мяса молодого яка. А для скорости приготовления привлекли волонтеров, которые уже освоили шашлычное искусство».

Уральский федеральный округ

Жители Кургана оплакивали потерю. Детский парк города осквернили вандалы. «Новый арт-объект по мотивам сказки «Курочка Ряба» разломали и похитили самое сокровенное — яичко. Горожане возмущаются — кто успел обокрасть деда с бабкой?», — недоумевает «Курганистан». Позднее яйцо нашлось, правда, сломанным. Надеемся, скоро все восстановят в лучшем виде на радость маленьких горожан.

В Екатеринбурге радуются тишине. Дело в том, что на этой неделе в России запретили уличную аудиорекламу. Новый закон прекратил страдания екатеринбуржцев, по крайней мере тех, кто прогуливается по пешеходной улице Вайнера. Раньше там два торговых центра пытались перекричать друг друга своей аудиорекламой. «Как пишут местные телеграм-каналы, на Вайнера стало слышно пение райских птиц», — отмечает «Упорный край».

Сибирский федеральный округ

Хакасов на этой неделе звали в общественную баню. И не кто-нибудь, а сам мэр Саяногорска. Михаил Валов выложил видеообращение, снятое прямо в парной. Обмахиваясь веником, глава города призвал поддержать муниципальную баню, которая терпит финансовые трудности из-за коронавируса. «Финансировать учреждение из городского бюджета запрещено, так что теперь мэр пытается зазвать посетителей пикантными фото», — шутит «Альтернативный Эфир Хакасии».

В Омске жителей города скоро будет радовать новое граффити. Дизайн в ходе голосования выбрали сами омичи. Изображение скрипки и нот появится на стенах вентиляционной шахты возле Омского государственного музыкального театра. У «Сибирского панка» другое предложение: «Так может быть попытаться решить подобным образом и актуальную для города проблему озеленения? А что? Всем же хорошо. Художники будут получать деньги и удовольствие, изображая на стенах и заборах раскидистые дубы, клены и пихты».

Житель Красноярска попал в новости благодаря смене имени (и национальности). Экстрим-блогер Алексей Кривогорницын взял себе фамилию Тайганавт — это его ник в соцсетях. Таковы современные реалии: интернет проникает во все сферы нашей жизни. «Все логично: в саянской тайге он проводит едва ли не больше времени, чем в цивилизации. В космосе космонавты, а в тайге — тайганавт», — пишет «Бал дебютанток».

В графе национальность новоиспеченный Тайганавт указал «сибиряк».

Дальневосточный федеральный округ

Новости ландшафтного дизайна обсуждали и в Бурятии. Жители ее столицы, Улан-Удэ, обнаружили на одной из клумб на площади Революции бурнорастущую коноплю. «Какое интересное озеленение в центре», — приводит «Информ Полис» один из комментариев горожан.

На Колыме участники экспедиции «РГО-Экспо» наконец-то нашли пропавший истребитель времен войны, работавший на авиатрассе. Судно обнаружили в озере Майорыч, скоро его планируют поднять и сделать главной достопримечательностью поселка Сеймчан. «Спасибо участникам экспедиции, что вернули легенду», — благодарит «Смотровая вышка».

Такой Telegram-каналы увидели уходящую неделю. Читайте продолжение в следующую пятницу, 3 сентября.