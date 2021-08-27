Кемерово, , 10:47 — REGNUM Кемеровские центр управления регионом (ЦУР) и минздрав запустили в Telegram чат-бот «Вакцинация в Кузбассе». С помощью него можно будет узнать, как проходит вакцинация, записаться на прививку и развеять мифы о вакцинации, сообщает телеграм-канал ЦУР Кузбасса.

Вакцинация Yarregion.ru

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«Как появилась идея создания чат-бота? Мы проанализировали количество сообщений, которое поступает от жителей по вакцинации. В июне наши специалисты зафиксировали по этой теме около 7 тысяч сообщений от пользователей через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». В июле эта цифра возросла до 9 тысяч. Тема актуальная, интерес к ней становится все больше, поэтому для удобства жителей мы создали чат-бот в Telegram. Это дополнительный канал получения информации — современный, простой и удобный», — прокомментировал руководитель ЦУР региона Евгений Романов.⠀

Отмечается, что чат-бот «Вакцинация в Кузбассе» будет регулярно дополняться и обновляться.⠀