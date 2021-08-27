Москва, 27 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Большинство жителей России не хотели бы работать в одной компании с членами семьи, сообщает 27 августа РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Цитата из к/ф «Всё лучшее впереди». реж Ван Цзин. 2020. Китай За работой

Вместе с тем отмечается, что более половины респондентов (56%) согласились бы работать с друзьями. Быть коллегами с мужем или женой хотят 30% опрошенных.

Против работы с отцом и матерью выступили 28% и 21% опрошенных соответственно.

Работать в подчинении у лучшего друга или подруги готовы 41% респондентов, взять к себе в подчиненные друзей согласились бы 46% жителей России.

Опрос был проведен в 405 населенных пунктах во всех регионах России, в нем приняли участие 4,8 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опрос Superjob.ru, пойти на курсы повышения квалификации за свой счёт без финансового участия работодателя в ближайшем году планируют 47% работающих жителей России.

Для 36% из них цель — улучшение личных профессиональных навыков, 22% — расширение знаний, 20% — личностный рост. 19% хотят, получив дополнительное образование, сменить профессию. 6% рассчитывает на рост зарплаты, 5% — на повышение в должности.

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